レギュラーシーズン5位でプレーオフに進んでいる新潟アルビレックスBBはアウェーで同1位の香川とのプレーオフ準決勝第1戦に臨み、71―94で敗れた。ポイントゲッターのPFフェルプスをケガで欠く中、相手に15本もの3点シュートを決められた。負ければ敗退となるきょう10日の第2戦で巻き返す。終始、香川のペースで試合を運ばれた。鵜沢潤監督は「さすがは1位の香川。チャレンジしがいのある素晴らしいチーム」と相手を称賛しなが