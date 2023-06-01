女優の吉田羊（年齢非公表）が９日、東京・ＰＡＲＣＯ劇場で行われた主演舞台「リチャード三世」（１０〜３１日）の開幕前会見に愛希れいか（３４）、中越典子（４６）らと出席した。演出家・森新太郎氏とのタッグでシェークスピア作品に挑戦するシリーズ第３弾。非道な暴君、リチャード三世を演じる吉田は「悲劇を喜劇として描いた作品の面白さを伝えられたら」。体を「くの字」に曲げ、前傾姿勢で演じるため、「腰痛のケアが