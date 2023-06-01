ジュニアの８人組グループ「Ｂ＆ＺＡＩ（バンザイ）」の稲葉通陽が、来年２月公開の映画「１７歳のプルーフ」（宝来忠昭監督）に気鋭の女優・美絽（みろ）とダブル主演することが９日、グループのライブ公演内で発表された。稲葉は、東京・日本武道館でグループ初の単独公演「Ｂ＆ＺＡＩＬＩＶＥＴＯＵＲ２０２６―ＲＯＣＫ’Ｎ’ＤＯＬ―ｉｎ日本武道館」（計３公演、２万７０００人動員）に出演。ＭＣコーナーで、「１