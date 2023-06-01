シンガー・ソングライター絢香（38）が9日、大阪市の中之島公園で「絢香20th ANNIVERSARY PREMIUM FREE LIVE」を開催した。2月1日にデビュー20周年を迎え、「原点を思い返すキッカケになる」というフリーライブを10年ぶりに開催。7000人の観衆から「おかえりー」と迎えられると、「ありがとー」と応じた。フリーライブ開催が決まってからというもの「お天気を願っていた。いい天気になって良かった」と澄み渡った空を喜んだが、