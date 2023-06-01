女優の美絽（18）と、STARTO ENTERTAINMENTのジュニア内グループ「B＆ZAI」の稲葉通陽（20）が、映画「17歳のプルーフ」（宝来忠昭監督、27年2月公開）でダブル主演を務めることが9日、分かった。同日に開催された、B＆ZAIの日本武道館公演でもファンの前で生報告された。稲葉はライブ中盤のMCで「1つ報告があります。『17歳のプルーフ』という映画に主演させていただきます。ぜひチェックしてみてください。青春ミステリーです」