STARTO ENTERTAINMENTのジュニア内グループ、B＆ZAI（バンザイ）が9日、全国ツアーの東京・日本武道館公演を開催した。ライブの“聖地”でもある同所のステージを初めて踏み、8人が躍動。事務所内でバンドの文化を継承する若手グループとして、伝説の幕開けとなるパフォーマンスを披露した。◇◇◇オープニングで舞台に8人のシルエットが浮かぶと、大歓声を受けた。一斉に照明を浴び、橋本涼（25）が「幸