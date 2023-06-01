俳優篠井英介（67）が9日、東京・パルコ劇場で、吉田羊主演の舞台「リチャード三世」開幕前会見および公開舞台稽古に出席した。「ジェンダーレスな時代になりまして」と切り出すと「なんと、羊さんがリチャード三世をやるという。それは、それは見物に違いないです！」とアピールした。「羊さんのリチャード三世に対し、絶世の美女マーガレットを…」と続けると「笑うところです」と話し会場を笑いに包み「絶世の美女を演じさせて