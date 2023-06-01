8人組グループ「B&ZAI」（橋本涼、矢花黎、今野大輝、菅田琳寧、本郄克樹、鈴木悠仁、川粼星輝、稲葉通陽）が、日本武道館で『B&ZAI LIVE TOUR 2026 -ROCK’N’DOL- in 日本武道館』を開催しました。今回の記事では、ライブの間に行われた囲み取材を全文掲載します。今年2月から始まった初のホールツアー「B&ZAI LIVE TOUR 2026 -ROCK’N’DOL-」の有明公演中に、サプライズで発表された日本武道館公演。