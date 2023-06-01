俳優の美絽、B&ZAIの稲葉通陽が来年2月に公開される映画『17歳のプルーフ』でW主演を務めることが決定した。恋をしたことがない璃呼（りこ／美絽）と幼なじみで図書委員の港（みなと／稲葉）をそれぞれ演じる。2人が見つけた古い小説に隠された秘密と高校2年生の揺れる心情をみずみずしく繊細に映し出した青春ミステリーとなる。【写真】透明感を放つB&ZAI稲葉通陽謎と、秘密と、初恋。まっすぐな切なさと、その瞬間に