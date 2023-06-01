俳優渡辺いっけい（63）が9日、東京・パルコ劇場で、吉田羊主演の舞台「リチャード三世」開幕前会見および公開舞台稽古に出席した。「長年役者をやっていると仕事を超えた何かがある。それがこの舞台。早くお客さんの前に立ちたいです」と意気込んだ。同作は全57役ある。吉田はリチャード三世役のみを担当し、他の9人で残り56役を演じる。「皆さんはいろんな役を演じますが、吉田羊さんは1役です。それが見どころです！」と訴えた