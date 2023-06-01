気象台は、午前3時51分に、なだれ注意報を羅臼町に発表しました。【警報エリアを確認】【なだれ注意報】北海道・羅臼町に発表（雪崩注意報） 10日03:51時点根室地方では、11日までなだれに注意してください。【なだれ注意報（発表中）と予報値】■羅臼町□なだれ注意報【発表】11日にかけて注意