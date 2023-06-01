WHO=世界保健機関のテドロス事務局長は、ハンタウイルスの集団感染が疑われるクルーズ船が寄港予定のテネリフェ島を訪れると表明し、地元住民に対し「これはもうひとつの新型コロナではない」と呼びかけました。WHOのテドロス事務局長は9日、ハンタウイルスの集団感染が疑われるクルーズ船が寄港する予定の、スペイン領カナリア諸島のテネリフェ島の住民に向けたメッセージを投稿し、「これはもうひとつの新型コロナではない、ハン