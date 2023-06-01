8人組グループ・B&ZAI（橋本涼、矢花黎、今野大輝、菅田琳寧、本高克樹※高＝はしごだか、鈴木悠仁、川崎星輝※崎＝たつさき、稲葉通陽）が9日、東京・日本武道館で単独公演『B&ZAI LIVETOUR 2026 ROCKNDOL in日本武道館』を開催した。MC中には囲み取材も行われ、メンバーが改めてその心境を語った。【写真】紙吹雪のなか、涙ながらに幸せを噛みしめるB&ZAI結成2年目の同グループは3月のツアー中に通算100公演を達