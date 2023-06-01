気象台は、午前3時37分に、なだれ注意報を斜里町に発表しました。【警報エリアを確認】【なだれ注意報】北海道・斜里町に発表（雪崩注意報） 10日03:37時点網走、紋別地方では10日夕方まで、北見地方では10日昼前から10日夕方まで、強風に注意してください。網走地方では、11日までなだれに注意してください。【なだれ注意報（発表中）と予報値】■斜里町□なだれ注意報【発表】11日にかけて注意