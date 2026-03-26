AFC U17アジアカップは9日、B組グループリーグ第2節を行い、U-17カタール代表がU-17インドネシア代表を2-0で破った。この結果、連勝を収めたU-17日本代表のグループ2位以内は確定せず、運命は最終節次第に。日本は最終節のインドネシア戦で「1点差負け」以上の成績を収めれば、グループ2位以内が確定し、5大会連続12回目のU-17ワールドカップ出場が決まる。この日、先に試合を行ったU-17日本代表はU-17中国代表に2-1で勝利し、