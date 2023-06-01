【プレミアリーグ第36節】(エティハド スタジアム)マンチェスター・C 3-0(前半0-0)ブレントフォード<得点者>[マ]ジェレミ・ドク(60分)、アーリング・ハーランド(75分)、オマル・マーモウシュ(90分+2)<警告>[マ]ベルナルド・シウバ(36分)、ニコ・オライリー(74分)、マテウス・ヌネス(88分)、オマル・マーモウシュ(90分+5)[ブ]クリストフェル・アイェル(80分)、ジョーダン・ヘンダーソン(88分)