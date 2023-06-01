【ブンデスリーガ第33節】(フォルクスワーゲン・アレーナ)ボルフスブルク 0-1(前半0-0)バイエルン<得点者>[バ]マイケル・オリーズ(56分)<警告>[ボ]塩貝健人(90分+1)観衆:28,917人