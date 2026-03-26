[5.9 プレミアリーグ第36節 ブライトン 3-0 ウォルバーハンプトン]ブライトンのファビアン・ヒュルツェラー監督はウォルバーハンプトン戦で負傷交代したMF三笘薫の状態について「スキャンを待たなければいけない」と言及した。現地メディア『ザ・アーガス』や『ニューヨーク・タイムズ』が伝えている。三笘は3試合連続で先発入りしたこの試合の後半10分、浮き球を走りながら肩でコントロールした直後に左太もも裏付近の臀部に