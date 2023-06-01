[5.9 ベルギー・リーグプレーオフ1第7節](Jan Breydelstadion)※27:45開始<出場メンバー>[クラブ・ブルージュ]先発GK 16 D. van den HeuvelDF 4 ジョエル オルドニェスDF 41 ウーゴ・シケDF 44 ブランドン・メシェレDF 65 J. SeysMF 8 フリストス・ツォリスMF 9 カルロス・フォーブスMF 11 シセ サンドラMF 20 ハンス・バナケンMF 25 A. StankovićFW 7 ニコロ・トレソルディ控えGK 22 シモン・ミニョレDF 14 B. MeijerD