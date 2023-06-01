[5.9 ラ・リーガ第35節](アノエタ)※28:00開始<出場メンバー>[ソシエダ]先発GK 1 アレックス・レミロDF 6 アリツ・エルストンドDF 16 ドゥイェ・チャレタ・ツァルDF 17 セルヒオ・ゴメスDF 31 ジョン・マルティンMF 4 ジョン・ゴロチャテギMF 7 アンデル・バレネチェアMF 14 久保建英MF 18 カルロス・ソレールFW 9 オーリ・オスカールソンFW 10 ミケル・オヤルサバル控えGK 13 ウナイ・マレーロDF 3 アイエン・ムニョスDF 38