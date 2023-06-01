プレミアリーグ 25/26の第36節 マンチェスター・シティーとブレントフォードの試合が、5月10日01:30にエティハド・スタジアムにて行われた。 マンチェスター・シティーはアーリング・ハーランド（FW）、ジェレミ・ドク（FW）、ラヤン・シェルキ（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するブレントフォードはイゴーリ・チアゴ（FW）、