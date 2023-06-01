ラ・リーガ 25/26の第35節 アトレチコ・マドリードとセルタの試合が、5月10日01:30にエスタディオ・メトロポリターノにて行われた。 アトレチコ・マドリードはアレクサンデル・セルロート（FW）、アントワヌ・グリーズマン（MF）、アデモラ・ルックマン（FW）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するセルタはボルハ・イグレシアス（FW）、ビリオット・スウェドベ