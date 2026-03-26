プロ・リーグ 25/26の昇格・降格プレーオフ予選ラウンド2 ベールスホットとロンメルSKの第2戦が、5月10日01:15にオリンピス・スタディオンにて行われた。 ベールスホットは倍井 謙（MF）、原口 元気（MF）、Vula Arnold（FW）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するロンメルSKはラルフ・セーンチェンス（FW）、ルーカス・ショーフス（MF）、トム・レイナ&