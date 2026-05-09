「グローブ・トロッター（GLOBE-TROTTER）」が、誕生・成長・記念日など、人生の大切な瞬間を保管するための「キープセイクボックス」を発売した。グローブ・トロッターの日本公式オンラインストア限定で、完全受注生産で注文を受け付けている。【画像をもっと見る】「キープセイク（KEEPSAKE）」とは、英語で「形見」「記念品」「思い出の品」という意味をもつ言葉。出生証明書や乳歯、シルバースプーンなど、子どもの成長の