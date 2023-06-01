【ロンドン＝平地一紀】卓球の世界選手権団体戦は９日、ロンドンで準決勝が行われ、日本男子が台湾を３―０で下して１０日の決勝に進んだ。決勝に進むのは、準優勝だった２０１６年大会以来で、日本は今回、男女そろっての決勝進出となった。日本は張本智和（トヨタ自動車）が接戦の第１試合を制してリード。その後は、松島輝空（フリー）、戸上隼輔（井村屋グループ）が続いた。試合後、戸上は場内インタビューで「張本選手