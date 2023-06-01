小野信義監督が率いるU-17日本代表は現地５月９日、サウジアラビアのジッダで開催されているU-17アジアカップのグループステージ第２戦で中国と対戦した。初戦でカタールに３−１で勝利し、連勝を狙う若き日本代表は、立ち上がりから押し込む。10分に右サイドを突破した長南開史の折り返しからチャンスが生まれるなど、相手ゴールを襲う。テンポのよくつないで前進。ただ中国のコンパクトな守備に苦戦し、なかなかフィニッシ