大阪・ミナミのホテルで女性の遺体が見つかった事件で、警察は三重県四日市市の男を強盗殺人容疑で逮捕しました。 ９日午前５時ごろ、大阪市中央区難波にあるホテルで、「女性が殺害されている可能性がある」と男性から警察に申告がありました。 警察などによりますと、ホテル６階の一室で女性が倒れているのが見つかり、その場で死亡が確認されました。 申告した男性は「知人女性がある男性から『人を殺した』という話を聞いた