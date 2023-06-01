アメリカ西部コロラド州の空港で、滑走路にいた人が離陸しようとした旅客機にはねられ、死亡しました。コロラド州のデンバー国際空港で8日夜、滑走路にいた人が離陸しようとしていたデンバー発ロサンゼルス行きのフロンティア航空の旅客機にはねられ、死亡しました。衝突後、エンジンから出火したため旅客機は離陸を中止し、消火活動が行われました。乗客乗員231人が避難しましたが、12人が軽いケガをしたということです。デンバー