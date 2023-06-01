「ドジャース３−１ブレーブス」（８日、ロサンゼルス）ドジャースの大谷翔平投手（３１）はロサンゼルスでのブレーブス戦に「１番・指名打者」で出場し、五回に勝ち越しの右前適時打を放った。４打数１安打１打点で、試合は３−１で勝った。ホワイトソックスの村上宗隆内野手（２６）はシカゴでのマリナーズ戦に「２番・一塁」で出場し、一回にメジャートップに並ぶ１５号ソロを放った。３試合ぶりの本塁打で、４打数１安打１