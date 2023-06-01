メ～テレ（名古屋テレビ） 9日深夜、名古屋市千種区の2階建て建物で、火事がありました。 消防によりますと、９日午後11時すぎ、千種区清明山で「2階建て建物から炎が見える」などといった119番通報が相次ぎました。 出火したのは店舗兼住宅とみられ、消防車など24台が出動し、消火活動が行われました。 その後、午後11時50分ごろ、延焼が阻止されました。 今のところ、けが人や逃げ遅れはいないということで