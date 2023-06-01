ラ・リーガ 25/26の第35節 セビリアとエスパニョールの試合が、5月9日23:15にラモン・サンチェス・ピスフアンにて行われた。 セビリアはアイザック・ロメロ（FW）、ニエル・モペー（FW）、チデラ・エジュケ（FW）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するエスパニョールはエドゥ・エスポジト（MF）、ロベルト・フェルナンデス（FW）、ティリス・ドーラン（MF）らが先発