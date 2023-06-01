ヒュルツェラー監督が三笘薫の負傷について言及イングランド・プレミアリーグのブライトンは現地時間5月9日、プレミアリーグ第36節でウォルバーハンプトンと対戦し、3-0で勝利した。勝利した一方で、日本代表MF三笘薫が負傷交代するアクシデントが発生。ブライトンのファビアン・ヒュルツェラー監督が「あまり良い状態には見えなかった」と三笘の負傷について言及した。試合は後半10分、三笘が左サイドのライン際でボールを胸