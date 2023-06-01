プレミアリーグ第36節が9日に行われ、サンダーランドとマンチェスター・ユナイテッドが対戦した。前節、リヴァプールを撃破して3連勝を達成したマンチェスター・ユナイテッドは3節を残して来季のチャンピオンズリーグ（CL）出場権を獲得。4連勝を目指したアウェイゲームでは12位のサンダーランドと対戦した。前節の目標達成もあってか、大幅にメンバーを入れ替えて臨んだマンチェスター・ユナイテッド。その影響もあってか立