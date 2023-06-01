ブンデスリーガ第33節が9日に行われ、日本人3選手が所属するザンクトパウリは敵地でライプツィヒと対戦した。ザンクトパウリは32試合が消化したリーグ戦で勝ち点「26」の17位。残り2試合で自動降格圏に沈んでいる。残留圏内の15位ブレーメンとの勝ち点差は「6」、入れ替え戦圏内の17位ヴォルフスブルクと同じ勝ち点で並んでおり、まずは入れ替え戦に進むことが現実的なラインとなる。そして今節は、来シーズンのUEFAチャンピ