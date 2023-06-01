ブンデスリーガ第33節が9日に行われ、シュトゥットガルトとレヴァークーゼンが対戦した。勝ち点62で3位のRBライプツィヒが頭一つ抜けているものの、レヴァークーゼンとシュトゥットガルト、ホッフェンハイムが勝ち点58で並ぶ熾烈なブンデスリーガのチャンピオンズリーグ（CL）出場権争い。残り2節となったなか、今節はシュトゥットガルトとレヴァークーゼンの5位と4位の直接対決が行われた。試合は開始5分までに2ゴールが生