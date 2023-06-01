【プレミアリーグ第36節】(AMEXスタジアム)ブライトン 3-0(前半2-0)ウォルバーハンプトン<得点者>[ブ]ジャック・ヒンシェルウッド(1分)、ルイス・ダンク(5分)、ヤンクバ・ミンテ(86分)<警告>[ブ]三笘薫(24分)[ウ]ファン・ヒチャン(49分)、アンドレ(68分)観衆:31,587人├三笘薫が肉離れ懸念の負傷交代…CLも狙えるブライトンはウォルバーハンプトンに快勝└三笘薫がW杯メンバー発表直前に負傷交代…肉離れか