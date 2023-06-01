【プレミアリーグ第36節】(スタジアム・オブ・ライト)サンダーランド 0-0(前半0-0)マンチェスター・U<警告>[マ]メイソン・マウント(54分)、ジョシュア・ザークツィー(58分)、マテウス・クーニャ(90分+3)観衆:47,233人