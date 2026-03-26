[5.9 プレミアリーグ第36節 ブライトン 3-0 ウォルバーハンプトン]ブライトンは9日、プレミアリーグ第36節のウォルバーハンプトン戦で3-0の快勝を収めた。アストン・ビラがUEFAヨーロッパリーグ(EL)を制してリーグで5位に終われば6位にもUEFAチャンピオンズリーグ(欧州CL)出場権が与えられるなか、3ポイントを重ねて暫定7位に浮上した。だが、先発出場したMF三笘薫は左太もも裏を痛めたような様子で負傷交代した。歩いてピッチ