[5.9 ブンデスリーガ第33節](フォルクスワーゲン・アレーナ)※25:30開始<出場メンバー>[ボルフスブルク]先発GK 1 カミル・グラバラDF 3 デニス・バブロDF 4 コンスタンティノス・コウリエラキスDF 6 ジャニュエル・ベロシアンMF 5 ビニシウス・ソウザMF 21 ヨアキム・メーレMF 24 クリスティアン・エリクセンMF 26 サエル・クンベディMF 39 パトリック・ビマーFW 11 アダム・ダギムFW 17 ジェナン・ペイチノビッチ控えGK 12