プレミアリーグ 25/26の第36節 フラムとボーンマスの試合が、5月9日23:00にクレーブン・コテージにて行われた。 フラムはロドリゴ・ムニス（FW）、サムエル・チュクウェゼ（MF）、エミール・スミスロウ（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するボーンマスはエバニウソン（FW）、マーカス・タベルニエ（MF）、イーライ ジュニア・クルーピ