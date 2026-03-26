プロ・リーグ 25/26の降格プレーオフ第6節 ワーレゲムとデンデルの試合が、5月9日23:00にエリンダス・アリーナにて行われた。 ワーレゲムはイェレ・フォッセン（FW）、ジョセフ・オポク（FW）、トビアス・ヘドル（FW）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するデンデルはモハメド・ベルテ（MF）、ラグナー・オラットマングーン（MF）、ロマン・クベット（MF