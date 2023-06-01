ドジャースのロバーツ監督は、佐々木の次回登板を9日（日本時間10日）のブレーブス戦から11日（同12日）のジャイアンツ戦に変更する方針を示した。9日は開幕から負傷者リスト（IL）に入っていた左腕スネルが復帰して今季初登板する。一方で6日のアストロズ戦で腰痛を訴えて緊急降板した右腕グラスノーがIL入りした。右脇腹痛でIL入りしている遊撃手ベッツは傘下3Aで出場し、状態に問題がなければ11日から復帰するとみられる