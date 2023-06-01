◇ナ・リーグドジャース３―1ブレーブス（2026年5月8日ロサンゼルス）ドジャース・大谷が決勝打を放ち、ナ・リーグ東地区で首位を独走するブレーブスからの勝利に貢献した。1―1の5回2死二塁から右前適時打。24年サイ・ヤング賞左腕で両リーグ最多タイ6勝のセールが投じた内角シンカーを引っ張り、デーブ・ロバーツ監督から「大きな一打だった。こういう安打が必要なんだ」と称賛された。自己ワーストだった25打席連続無