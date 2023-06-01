◇ナ・リーグパドレス0―6カージナルス（2026年5月8日サンディエド）パドレスの松井が左脚の内転筋故障から回復し、今季初登板を果たした。0―4の5回1死満塁で救援。適時打と犠飛で走者2人に生還を許した一方、6、7回は得点を与えずメジャー自己最長の2回2/3を投げた。2月のキャンプ中に負傷し、WBC出場を辞退。傘下3Aでリハビリ登板を重ね、5日に負傷者リストから復帰していた。また、昨年10月に2度目の右肘手術を