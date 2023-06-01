◇ア・リーグブルージェイズ2―0エンゼルス（2026年5月8日トロント）ブルージェイズの岡本は4連敗からの脱出に攻守で貢献した。3回1死一、二塁でチェンジアップを中前へ先制の決勝打。4月20日の対戦では3打数無安打だった左腕デトマーズに雪辱し、「何とか食らいついた。同じ投手に2回も抑えられるのは嫌。次は打ったろうという気持ちで」と意地を見せた。守備では4回無死一塁でのトラウトの三塁線への痛烈な打球を逆