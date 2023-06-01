９日、ロシア・モスクワで行われたソ連大祖国戦争勝利８１周年記念閲兵式で発言するプーチン大統領。（モスクワ＝新華社記者／郝建偉）【新華社モスクワ5月9日】ロシア・モスクワの赤の広場で9日、ソ連大祖国戦争勝利81周年を記念する閲兵式が開かれた。９日、ロシア・モスクワで行われたソ連大祖国戦争勝利８１周年記念閲兵式で、部隊を観閲するベロウソフ国防相（手前）。（モスクワ＝新華社記者／郝建偉）９日、