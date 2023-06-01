◇セ・リーグ阪神1―3DeNA（2026年5月9日甲子園）【阪神・藤川監督語録】▼3試合連続2桁三振強引にならないようにとは思っていますけどね。打線として一人、一人にならないように。明日以降、またやっていきます。○…阪神は6日の中日戦からチーム三振が17→16→12の計45三振。連続3試合での45三振は、17年9月7日〜9日のDeNA（10→12→20）と、23年6月3日〜5日の阪神（14→12→16）の42三振を抜くセ・リーグワースト記