◇セ・リーグ阪神1―3DeNA（2026年5月9日甲子園）緩急自在の投球で、7回までテンポよく凡打の山を築いた阪神・大竹が8回に暗転した。1死から連打と四球で満塁。ここから蝦名と度会に2者連続の適時打を浴び3点を失った。7回までは散発の単打5本に抑えて二塁を踏ませず、球数68の完封ペースだっただけに悔やまれる。「（次回）いいピッチングができるように頑張るだけ」と前を向いた。今季自己最長の8回を3失点と粘投し