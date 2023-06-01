ファーム・リーグのソフトバンク戦終了後に2軍本拠地・SGLでライブBP（実戦形式の打撃練習）に参加した。ドラフト1位・立石らを相手にマウンドから投球。プロ入り後まだない実戦登板へ向け前進したもようだ。直近では5月2日に1軍の試合前練習に参加。ブルペン投球も行い、見守った藤川監督から「前回よりバランスもかなり良くなって、故障していた箇所も順調に回復している」と評価されていた。