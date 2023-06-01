10日は母の日。阪神・桐敷拓馬投手（26）は、母（名前非公表）との思い出や感謝の思いを語った。「本当にここまで来られてるのもお母さんのおかげ。本当に、凄い感謝しています」幼少期から母が作るカレーが大好物だった。具材が原形をとどめないほど煮込まれた「どろどろのカレー」が桐敷家の定番メニュー。プロになった今でも、帰省した際は必ずリクエストするほどで「忘れられない味ですね」と少し照れくさそうに笑った。